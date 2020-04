Gemeente Castricum verbiedt klimaatprotest van Extinction Rebellion

CASTRICUM - De activistische klimaatbeweging Extinction Rebellion wilde vandaag actievoeren op het Bakkerspleintje in Castricum. De gemeente heeft het protest verboden, vanwege de noodverordening die van kracht is. De klimaatactivisten begrijpen het besluit niet; tijdens de demonstratie zouden er namelijk geen mensen bij elkaar komen.

Extinction Rebellion wilde vandaag een zogenaamd 'spookprotest' houden. Hierbij zouden ze alleen schoenen op het plein neerzetten, zoals leden een week geleden ook deden in Den Haag.

Op de Facebookpagina van Extinction Rebellion Castricum, schrijven de actievoerders dat de schoenen op een veilige manier zijn ingezameld en dat er tijdens het protest hooguit twee leden aanwezig zouden zijn om de schoenen in de gaten te houden.

Waarom de gemeente een beroep doet op de noodverordening, ondanks dat er geen mensen aanwezig zijn, is voor de protestgroep onduidelijk.

Noodverordening

In een reactie aan NH Nieuws laat de gemeente weten zich te beroepen op de noodverordening die in de veiligheidsregio geldt: "Naar zo'n actie zouden ook mensen kunnen komen kijken, dat willen wij voorkomen. Het risico op besmetting neemt daardoor toe."

Daarnaast stelt de gemeente dat het volgens de noodverordening niet is toegestaan om met drie mensen een protestactie op te bouwen, zoals Extinction Rebellion in de aanvraag had vermeld. "Protesteren is een grondrecht en in Den Haag zullen ze een andere afweging hebben gemaakt", aldus de gemeente.