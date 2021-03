Klimaatactivisten bezetten gemeentehuis

CASTRICUM - In het gemeentehuis van Castricum houdt Extinction Rebellion vandaag een sit-in. De activisten eisen dat de gemeente de klimaat- en ecologische noodtoestand uitroept. Een aantal van hen zijn van plan te blijven zitten totdat de gemeente hun eis inwilligt, of ze door de politie worden afgevoerd.

De actievoerders eisen dat de gemeente Castricum er alles aan zal doen om een klimaatcatastrofe af te wenden. "En dat begint met de erkenning dat we in een noodtoestand zitten."

Het naar eigen zeggen vreedzame protest vindt plaats in de centrale hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. "Onze overheid laat ons en onze kinderen in de steek", reageert Lucas Winnips, woordvoerder van Extinction Rebellion Castricum.

De gemeente Castricum laat in een reactie weten open te staan voor een gesprek, "maar we laten ons niet onder druk zetten om zomaar ergens een kruisje te zetten", zegt woordvoerder Eric Baars. "We hebben ons eigen klimaatbeleid en het is uiteraard een belangrijk onderwerp, dus de uitnodiging van het college staat. We hebben nu een hand uitgereikt, maar gaan nog niet meteen akkoord."

Lokaalvredebreuk

Na 13:00 uur moesten de rebellen het pand verlaten. "We moeten naar buiten anders zijn we in lokaalvredebreuk", vertelt de organisator tegen NH Nieuws. "Drie mensen zijn blijven zitten. Zij worden waarschijnlijk gevorderd en aangehouden."

Winnips is blij met de toezegging voor een gesprek met het college, maar spreekt zijn verbazing uit over de reactie van de gemeente. "Zomaar een kruisje zetten is niet aan de orde. We vragen hier al jaren aandacht voor. Er zijn brieven verstuurd, we hebben ingesproken tijdens raadsvergadering, en een petitie overhandigd. Op een gegeven moment houdt het op."

Biomassacentrale

In Diemen voeren de activisten van Extinction Rebellion vandaag ook actie. Bij de biomassacentrale wordt de toegang geblokkeerd. 'Uit protest tegen ontbossing en biodiversiteitsverlies', aldus de actievoerders.