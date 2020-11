Extinction Rebellion demonstreert tussen koopjesjagers in Alkmaarse winkelstraat

ALKMAAR - Coronacrisis of niet, in de winkelstraten van Alkmaar is het deze Black Friday 'ouderwets' druk. Terwijl koopjesjagers in de Langestraat op zoek zijn naar de beste deals, doemt in de verte een groepje klimaatactivisten op. Leden van Extinction Rebellion (XR) uit Alkmaar en Castricum protesteren tijdens het koopfestijn tegen overconsumptie. "Dat de mode-industrie niet genoemd wordt in het Klimaatakkoord is onacceptabel."

De 'rebellen' hadden bij de gemeente Alkmaar een vergunning aangevraagd om tijdens Black Friday te protesteren in de Langestraat, maar de voorzitter van de veiligheidsregio gaf daar geen toestemming voor. In plaats daarvan werden de activisten naar het Waagplein gestuurd. "Ver weg van de winkelketens waar we aandacht voor willen vragen, dus niet de plek waar we willen", vertelt organisator Lucas Winnips tegen NH Nieuws. Opstootje "Soms gebruiken wij de methode van burgerlijke ongehoorzaamheid, en dan overtreden we op een vreedzame manier weleens de regels." Terwijl organisator Lucas Winnips met de boa's in gesprek is, wandelt de rest van de groep snel richting de Langestraat. Een aantal Alkmaarse cityhosts en - na de korte afleidingsmanoeuvre ook de boa's - probeert de activisten tegen te houden, maar de groep valt uit protest voor dood neer, een verwijzing naar de demonstratie in september op het Waagplein. Er wordt nog versterking opgeroepen, maar een deel van de groep weet er toch tussendoor te glippen. In kostuums, en gewapend met spandoeken, vlaggen en een luidspreker marcheert het overgebleven groepje langs het winkelend publiek.

Winnips en co hopen met de 'rebelse' XR-demonstraties de consument wakker te schudden, want alleen met een collectieve gedragsverandering worden grote ketens gedwongen mee te veranderen. 'We hebben genoeg' "De vervuiling van de mode-industrie is groter dan alle internationale scheep- en luchtvaart bij elkaar. Als we nu stoppen met het produceren van kleding hebben we genoeg voor de komende twintig jaar." De beweging eist een daadkrachtig beleid om het voortdurend en massaal produceren van consumptiegoederen en kleding te stoppen. "Het zorgt voor extra CO2-uitstoot, torenhoog waterverbruik in de katoenteelt en moderne slavernij." Ook 'geplande veroudering', producten zo ontwerpen dat ze na een bepaalde tijd stuk gaan, moet volgens de klimaatverbeteraars verboden worden. In vijftien steden, waaronder Haarlem en Amsterdam, werden vandaag diverse vreedzame klimaatacties gevoerd door leden van XR. NH Nieuws was met partner Alkmaar Centraal aanwezig bij de klimaatdemonstratie in Alkmaar.

