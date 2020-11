Extinction Rebellion voert actie in verschillende steden tegen Black Friday

AMSTERDAM - Black Friday is de dag waarop de uitverkoop begint. Veel winkels geven hoge kortingen in de hoop zo veel mogelijk spullen te verkopen. Maar voor de actievoerders van Extinction Rebellion is Black Friday een zwarte dag. Zij voeren in verschillende steden actie tegen de overconsumptie.

Rond 12.00 uur komt een handjevol actievoerders van Extinction Rebellion aan op het Spui. In een mum van tijd veranderen ze het pleintje in een actiecentrum. Spandoeken worden uitgerold, posters worden opgehangen en flyers worden uitgedeeld. Er worden 'repareer-workshops'gegeven. En later op de dag staan onder andere een flashmob en een performance op het programma.

Zwarte dag voor de aarde "Wij willen dat Black Friday wordt afgeschaft", vertelt Robin Habbé die de acties in Amsterdam leidt. "Black Friday is voor ons een zwarte dag. Het is een viering van het massaconsumentisme. Met enorme kortingen worden consumenten verleidt om spullen te kopen die ze niet nodig hebben. Dat is slecht voor onze planeet en de mensen die de spullen maken. Wij willen onder de aandacht brengen dat we eigenlijk al genoeg hebben en dat hiermee heel veel kan. En dat je niet steeds nieuwe spullen hoeft te kopen", legt ze uit. De gemeente Amsterdam riep eerder vandaag zelfs mensen op het winkelgebied in de binnenstad te mijden, vanwege de drukte.

Veel koopjesjagers zijn het wel eens met de visie van Extinction Rebel maar zien het niet zo zwart-wit. "In deze tijd willen we het wel een beetje gezellig maken. Het is al moeilijk genoeg", vertelt een moeder, die net haar sinterklaasinkopen heeft gedaan. "Ik denk dat we in deze tijd de ondernemers best wel een beetje mogen ondersteunen en de economie in gang houden", merkt een andere mevrouw op.

Quote "Wij vinden de ecologie belangrijker dan de economie" Robin Habbé, Extinction Rebellion

"Wij vinden de ecologie belangrijker dan de economie", reageert Robin namens de actievoerders. "Maar als je dan toch koopt, koop dan spullen bij winkels waarvan je zeker weet dat ze de aarde in gedachte houden en ook goed omgaan met de arbeiders die de spullen maken.”

Ook in Almere, Castricum, Enschede, Eindhoven, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen worden deze week acties tegen Black Friday georganiseerd.

