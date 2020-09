Zes actievoerders Extinction Rebellion aangehouden bij kledingwinkel Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft aan het begin van de avond zes actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden tijdens een protest bij de C&A op het Damrak in het Amsterdamse centrum.

Enkele actievoerders demonstreerden in de kledingzaak en een aantal bekladden de winkel met verf. Een woordvoerder van de actiegroep zegt tegen AT5 dat zes personen zich met superlijm aan de winkel hadden vastgeplakt.

Twee demonstranten zijn gearresteerd wegens vernieling, laat de politie weten. Vier anderen zijn aangehouden vanwege huisvredebreuk.

Actie Oeigoeren

Eerder vandaag protesteerden de actievoerders van Extinction Rebellion op het Museumplein. De groep verzamelde zich om aandacht te vragen voor de situatie van de Oeigoeren, een etnische minderheidsgroep in China.

De 'disruptie' in de C&A werd georganiseerd omdat het bedrijf volgens Extinction Rebellion een van de textielbedrijven is die zich schuldig zou maken aan Oeigoerse dwangarbeid.

Meerdere demonstraties

Sinds vrijdag is de actiegroep aan het demonstreren in de stad. Twee dagen geleden blokkeerden de activisten de kruising van de Beethovenstraat met de Gustav Mahlerlaan op de Zuidas. Gisteren waren de demonstranten ook op Museumplein, daarna verplaatsten ze zich zonder toestemming dansend in de richting van de Stopera en blokkeerden ze de Blauwbrug. Na een oproep van de politie vertrokken ze weer.

Morgen wordt er in ieder geval nog een protest georganiseerd, meldt de actiegroep op Facebook. De activisten zullen dan een 'massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie' doen. Het is niet precies duidelijk wat dat inhoudt.