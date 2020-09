Politie grijpt in bij grote demonstratie Extinction Rebellion op de Zuidas

AMSTERDAM - De politie heeft vanmiddag ingegrepen bij een blokkade van honderden activisten op een kruispunt bij de Zuidas in Amsterdam. Demonstranten blokkeren al bijna twee uur lang de kruising van de Gustav Mahlerlaan met de Beethovenstraat. De activisten worden een voor een weggehaald door agenten en in een bus naar een andere locatie verplaatst.

Dit weekend komen de actievoerders vaker samen in Amsterdam. Zo is er vanmiddag een demonstratie op het Museumplein.

Blokkades

Eerder kondigde de actiegroep al aan om blokkades te houden. "De bedrijven op de Zuidas blokkeren klimaatbeleid, dan blokkeren wij de Zuidas", schrijft de organisatie op Facebook.

De gemeente Amsterdam heeft voorwaarden gesteld aan de demonstraties van de groep. Zo mag er niet langer dan vier uur per dag gedemonstreerd worden en zijn blokkades van wegen of gebouwen verboden. "De politie zal in die gevallen optreden", staat in een brief van Femke Halsema.

Ook moet de organisatie er zelf voor zorgen dat het niet te druk wordt en dat deelnemers zich aan de 1,5 meter maatregel houden en moeten ze zelf hun terrein weer opruimen.

Een verslaggever van AT5 was live bij de demonstratie op de Zuidas, kijk hier terug: