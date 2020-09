Rebellen storten op Alkmaars Waagplein ter aarde voor klimaat

ALKMAAR - Burgers die bezorgd zijn over de opwarming van de aarde, kwamen maandag om 12:00 uur op het Waagplein bijeen voor een die-in. Dat is een theatrale vorm van protest waarbij mensen op de grond liggen om hun zorgen onder de aandacht van voorbijgangers te brengen.

Van onze mediapartner Alkmaar Centraal

Circa vijftien actievoerders waren op de actie afgekomen, waarbij het maandelijkse luchtalarm het startsein was om collectief ter aarde te storten. Hiermee wilden de actievoerders duidelijk maken dat altijd een alarm zou moeten klinken voor het klimaat.

De actie was georganiseerd door de internationale groep Extinction Rebellion, die in 2018 werd opgericht en nu actief is in 62 landen. Naar eigen zeggen bestaat de actiegroep uit gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de opwarming van de aarde.

Grootschalige verandering

De actie in Alkmaar was gelijktijdig met demonstraties in andere steden in Nederland. De rebellen vinden dat de overheid nog niet eerlijk is over de klimaatverandering en meer zouden moeten doen om mensen bewust te maken van de noodzaak voor grootschalige verandering.