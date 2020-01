Extinction Rebellion speelt iedere eerste maandag van de maand voor dood

AMSTERDAM - Extinction Rebellion heeft een nieuwe actie bedacht. Iedere maand zullen de klimaatactivisten een zogenoemde 'Die-in' organiseren, waarbij de demonstranten doen alsof ze dood zijn. Vandaag is de eerste dag.

Het luchtalarm wordt ook in 2020 elke eerste maandag om 12.00 uur getest. Extinction Rebellion gebruikt dat moment om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. In acht steden door het hele land wordt dan een 'ligstaking' gehouden.

De eerste actie is vandaag op de Dam in Amsterdam, op de eerste maandag van het jaar. De rest van het jaar kan dat ook ergens anders zijn.

Eerdere acties

Het is niet de eerste ligactie die Extinction Rebellion in de stad organiseert. In maart van vorig jaar organiseerden de klimaatactivisten er al een bij station Amsterdam Zuid, om tegen de olie-industrie te protesteren.

Tientallen activisten vielen in september 'dood' neer bij Schiphol, als protest tegen de groeiende luchtvaart.