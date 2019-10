Politie onderzoekt illegale dronebeelden van Extinction-blokkade boven Amsterdam

AMSTERDAM - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat onderzoek doen naar dronebeelden die gisteren door klimaatactivisten van Extinction Rebellion boven Amsterdam zijn gemaakt. Dat meldt de Luchtvaartpolitie op Twitter. Honderden klimaatactivisten blokkeerden gisteren de Stadhouderskade, ondanks een verbod van de gemeente. Extinction Rebellion maakte daar beelden van met een drone en deelde die op sociale media.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het gebruik van drones is boven het grootste deel van de gemeente Amsterdam verboden, onder meer omdat de stad merendeels in het controlegebied van Schiphol ligt. De plek waar de drone gisteren boven de Stadhouderskade vloog, is onder de aanvliegroute van de Schiphol-Oostbaan. Die baan was zover bekend gisteren niet in gebruik.

Op Twitter laat de politie weten dat zij de beelden niet hebben gemaakt en er melding van hebben gemaakt bij de afdeling Luchtvaarttoezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). "De collega's van Luchtvaarttoezicht gaan zich erover buigen. Wij hopen dat de drone-piloot te achterhalen is.", meldt het account van de Politiehelikopter.

Schiphol-Oostbaan vandaag wel in gebruik

De klimaatactivisten hebben voor vandaag weer een actie aangekondigd, maar houden de vorm ervan en lokatie nog geheim. Als Extinction Rebellion die actie weer wil vastleggen met een drone, komen ze mogelijk in de buurt van passagiersvliegtuigen die op een hoogte van zo'n 500 meter boven het centrum van Amsterdam vandaag wel de Schiphol-Oostbaan naderen.

De beelden zijn hieronder te zien: