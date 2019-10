Klimaatactivisten van Extinction Rebellion bereiden nieuwe 'verrassingsactie' voor

AMSTERDAM - De actiegroep Extinction Rebellion, die gisteren met een grote groep demonstranten bijna de hele dag de Stadhouderskade in Amsterdam blokkeerde, bereidt een nieuwe actie voor. Dat schrijft de groep op Facebook.

Wat ze precies van plan zijn, is niet bekend, maar de volgers worden opgeroepen om rond 09.30 uur in het Vondelpark te verzamelen. Daar zal een klimaatkamp worden opgebouwd en een 'verrassingsactie' worden voorbereid.

Honderden klimaatactivisten blokkeerden gisteren de Stadhouderskade, ondanks een verbod van de gemeente. De blokkade moest 'zo lang duren als nodig is om de drie eisen van Extinction Rebellion in te willigen'. Zo hoopten de activisten 'dat overheden hierdoor de ernst van de ecologische en klimaatcrisis erkennen, dat ze de burgers daarover eerlijk en helder informeren en daarnaar handelen'.

Vreedzaam

De eerste uren verliep de demonstratie vreedzaam. Maar toen de actievoerders bleven weigeren om te vertrekken, werden er alsnog maatregelen genomen. Om 15.00 uur volgde er dan ook een noodbevel van de burgemeester. De politie begon daarop vaart te maken met het wegvoeren van demonstranten.

In de omgeving van de Stadhouderskade werden uiteindelijk ruim negentig activisten gearresteerd. Andere demonstranten werden op speciale bussen van het GVB gezet en naar afgelegen gebieden binnen de stad gebracht. In totaal werden 270 personen verplaatst, zij werden niet gearresteerd.

Wereldwijd

Niet alleen in Amsterdam liet Extinction Rebellion van zich horen. Onder meer in Londen, Berlijn, Vancouver, New York en Buenos Aires gingen activisten de straten op. Op meerdere plekken zijn de demonstraties nog steeds gaande.