Extinction Rebellion houdt 'die-in' op Botermarkt tijdens maandelijks testalarm

Zo'n tien man deed aan de actie mee. Het moment van demonstreren was bewust op de eerste maandag van de maand om 12:00 omdat dan ook het test-alarm van de overheid klinkt. Wat Extinction Rebellion betreft is het luchtalarm eigenlijk een 'klimaatalarm'. "Als er niets gebeurt aan de klimaatverandering kunnen ook hier overstromingen komen", vertelt Niko Buiten van de organisatie, naast een spandoek waarop staat 'Muggen verzuipen'.

Ook al was de opkomst beperkt, Buiten is tevreden over de actie. "De acties hebben door corona even stilgelegen. De Black Lives Matter-demonstratie in Haarlem, waar ruim 1500 man toestroomde, was een voorbeeld voor mij hoe het kon. Toen heb ik het weer opgepakt. Ik hoop dat wij ook een keer 1500 mensen hebben. Het onderwerp klimaatcrisis leefde heel erg voor de coronacrisis. Als dat voorbij is, komt het wel weer terug."

Op 7 september is de volgende die-in op de Botermarkt.