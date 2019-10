Voor dood liggen op de Grote Markt: dertig activisten willen prioriteit aan klimaat

HAARLEM - Gemeente Haarlem staat voor een miljoenbezuinigingsoperatie, maar Haarlemse activisten van de groepering 'Extinction Rebellion' vinden dat er te weinig prioriteit wordt gegeven aan klimaatmaatregelen. Zij deden vanavond een 'die-in' op de Grote Markt; voor dood op de grond liggen om aan te geven hoe erg zij de situatie vinden.

Voorafgaand aan de komende begrotingsbehandeling volgende week lagen enkele tientallen bezorgde Haarlemmers op de koude grond. "Het klinkt misschien een beetje luguber, mensen die voor dood op de grond liggen, maar dit is onze manier om aan te geven hoe ernstig de situatie is", verklaart woordvoerder Janneke Barten de actie.

Klimaatcrisis

Ze vindt het raar dat een paar maanden geleden Haarlem de klimaatcrisis heeft uitgeroepen in de gemeente, maar dat er tot nu toe niets meer over is gehoord. Ze refereert daarmee naar juli van dit jaar, waarin de politieke partijen SP, Actiepartij, GroenLinks en de PvdA in een motie stelden dat in Haarlem een klimaatcrisis moet worden uitgeroepen. "Als je dat uitroept, zou je toch verwachten dat je dat daarna aan de hele wereld gaat vertellen."

Barten en de andere Haarlemse activisten willen dat er in ieder geval meer geld uitgetrokken wordt voor bewustwording. En er moet duidelijkheid komen over de maatregelen die Haarlem gaat nemen om in 2030 als stad klimaatneutraal te zijn.

Wethouder van Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit Robbert Berkhout kwam morele steun bieden aan de activisten, maar hij ging er niet bij liggen. "Het is hun actie. En ik begrijp ze. Het kan ze niet snel genoeg, maar ik moet het met de middelen doen die mij zijn gegeven."

Duivels dilemma

In een eerste reactie van de gemeenteraadsleden in de commissie Bestuur sprak D66-fractievoorzitter Dilia Leitner van een 'duivels dilemma': "Waar moeten we het geld vandaan halen?" Volgende week praat de gemeenteraad over bezuinigingsoperaties in de zorg en het groot onderhoud.

Volgens Janneke Barten namens de Haarlemse Extinction Rebellion is het simpel: "Als de zeespiegel op een gegeven moment zo ver stijgt dat wij hier niet meer kunnen wonen in Haarlem, waar hebben we het dan over qua prioriteit?"

Wethouder Berkhout heeft de groep uitgenodigd om binnenkort te gaan praten over concrete suggesties van de activisten.