De kinderhersens kraken bij het horen van Westfriese woorden: "Reed? Dat is kont!"

We zagen eerder al dat het met de kennis van het Westfriese dialect wel goed zit bij de jeugd in Midwoud. Maar kennen ze ook de betekenis van sommige Westfriese woorden en gezegdes?

De hersenen van Siem, Rowan, Nina, Noa, Lotte, Benjamin en Lucas werden behoorlijk gekraakt in de bibliotheek van OBS De Koet in Midwoud. Want Westfries horen deze kinderen tussen de 5 en 10 jaar oud niet dagelijks. Ja, misschien af en toe wat woordjes of kreten als 'ja, denk', 'puur' of 'pittig', bij opa en/of oma, maar verder...

We beginnen met een makkelijke: 'prieke'. Wat zoveel betekent als morsen of knoeien. Een woord dat in het Westfries veel gebruikt wordt, dus het idee soms ook leeft dat iedereen dit kent. "Morsen", klinkt het een aantal keer vrij gedecideerd. "Dat er iets op mijn shirt komt", zegt Benjamin.

Bingo!

Dan 'm'n biene benne louf', vermoeide benen dus. Ogen schieten van links naar rechts. "Geen idee!", knalt Siem er maar meteen in. Zijn zus Nina, wat voorzichtig: "Mijn benen zijn op, moe." Bingo! En ook Noa weet het. De prijs voor meest creatieve inzending is voor Benjamin. "Met je benen naar binnen lopen."

Dan de laatste, 'an de reed weest'. Oftewel: een rondje gereden. "Ik weet wel weest, dat is geweest", zegt Lucas. En wat reed is, denkt Noa wel te weten. "Kont!"