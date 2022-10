Kinderen en het Westfries, wat weten zij over het dialect?

De toekomst van het Westfriese dialect is niet heel rooskleurig. Zeker onder de jeugd wordt de streektaal weinig meer gesproken. We nemen in de 'Week van de Westfriese taal' de proef op de som en testen de kennis bij de basisschooljeugd in Midwoud. "Van wie ik er ien ben? Van mama!"

Siem, Rowan, Nina, Noa, Lotte, Benjamin en Lucas. Zeven leerlingen van OBS De Koet uit het Westfriese dorp nemen plaats op de stoel. Weten zij überhaupt wat Westfries is? Kennen ze misschien enkele woorden? En zouden ze het zelf willen spreken? Eerst maar eens de standaard openingsvraag: van wie ben jij d'r ien? Gemengde reacties. Van gefronste wenkbrauwen tot een spontaan antwoord van Rowan, zo ongeveer de jongste van het stel. "Van mama!" Sokkenwater De kinderen komen vooral via opa en/of oma in contact met het dialect. Thuis wordt het niet of amper gesproken. Maar aan welke woorden wordt het Westfries herkend. "Siem Sokkenwater!", brult Siem enthousiast. "Zo noemt mijn opa mij altijd. En hij zegt ook altijd are bien. Maar ik ben vergeten wat dat betekent. En als ik naar bed moet, zegt mijn vader: we gaan het padje inkorten."

Ook woorden en spreuken als bloid koike bloive, butter, peerd en skoen worden benoemd. Lucas kent de basisbeginselen. "Ze laten vaak de ge weg. Dus dan zeggen ze: heb je nog voetbald, in plaats van gevoetbald. En de sch wordt de k, zoals bij skoen." Ondanks de kennis die wel degelijk aanwezig is, is de drang om het zelf te leren, niet bijzonder groot bij de jeugd. "Ik vind het geen mooie taal", zegt Noa resoluut. En ook haar vriendin Nina houdt het liever bij het Nederlands. "Het is een beetje ouderwets." Lucas houdt het liever praktisch. "De rest praat het ook niet."

De week van de Westfriese taal In de week van de Westfriese taal besteedt NH Nieuws/WEEFF veel aandacht aan het dialect in West-Friesland. De taal is een stuk van de identiteit van de regio, maar staat ook onder druk. Is er toekomst voor het Westfries, wie spreken het nog en wat zien we er nog van terug in het straatbeeld?