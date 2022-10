De cultuurbewakers van Creatief Westfries blijven strijden voor behoud van het dialect

En zij is zeker niet de enige. In totaal zijn er 4 schrijversgroepen - cultuurbewakers - in de regio. En die zijn behoorlijk actief. Het kwartaalblad Skroivendevort verschijnt al ruim 30 jaar en verder is er podcast met verhalen en liedjes en de leden treden veel op. "Dat komt net weer op gang, na corona."

Ina Broekhuizen-Slot is zo ongeveer de peetmoeder van het Westfries dialect. Al sinds de oprichting van Creatief Westfries in 1983 is ze zeer actief betrokken bij het 'bevordering van het Creatief Gebruik van het Westfriese dialect'. Dit doet ze onder meer door het schrijven van verhalen, gedichten en toneelstukken. Uiteraard in eigen dialect.

Een donkere maandagavond in café 't Koetje, in Zandwerven. In een huiselijke sfeer -thermoskankoffie en een schaaltje Spritsen op tafel - krijgt de schrijversgroep van Hoogwoud 'rijmles' van Ina Broekhuizen-Slot. "Als je West-Friesland kon luchten (ruiken, red.), hoe zou het dan luchten?", klinkt het. De 'leerlingen' pennen driftig hun kladblokjes vol.

Bij de strijd om het behoud van de Westfriese taal zijn weinig jongeren betrokken. Martine Meester uit Abbekerk is met haar 39 jaar de uitzondering. "Er is wel sprake van een generatiekloof, ja. Als ik een verhaal of een gedicht in het Westfries laat horen, vinden de meeste mensen dat erg leuk. Maar ze zijn dan ook wel verbaasd. Zo van: huh, ken jij dat? Maar er zijn maar weinig jongeren die nog met het Westfries bezig zijn. Dat is jammer. Het wordt niet zoveel meer gesproken, dan raak je het ook wat kwijt. "

De Abbekerkse is in het dagelijks leven gedragswetenschapper en praat dan géén Westfries. "Het heeft de naam dat het een beetje boers is en dat het voor de domme mensen is. Dat is natuurlijk onzin. Maar op school wordt het al afgeleerd. Op de basisschool, maar zeker als je in Hoorn naar school gaat. Dan is er minder interesse voor en dat is jammer. We proberen met optredens het Westfries te laten horen en ik hoop dat we daarmee bereiken dat het er over 20 jaar nog is."

Ina geldt als éénkoppig opleidingsinstituut binnen de Westfriese gemeenschap. "Het is mooi om het over te dragen. Ik heb al jaren kleine klasjes, waar mensen komen die in het Westfries willen schrijven. Die stromen later door naar de verschillende Schrijversgroepen. Zo proberen we het toch levend te houden."