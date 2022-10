Stem mee: wat is jouw favoriete Westfriese woord of gezegde?

Skoftig, hillegaar of an de reed weest. Woorden die menig Westfries wel eens gebruikt. Maar welk woord of gezegde vind jij er met kop en schouders boven uitsteken?

De ene Westfries spreekt nog regelmatig het dialect, terwijl de ander soms hier en daar nog wat woorden gebruikt. Wij zijn benieuwd welk woord jou het meeste aanspreekt. Deelnemers van het NH-Nieuwspanel hebben we dezelfde vraag gesteld. Daaruit hebben we een lijst van acht Westfriese woorden en gezegden gemaakt. Kies hieronder welk woord jouw favoriet is. Aan het einde van de week maken we bekend welk woord het populairst is.

Ina, Kees en Martine kiezen hun favoriete woord - NH Nieuws

De week van de West-Friese taal In de week van de Westfriese taal besteedt NH Nieuws/WEEFF veel aandacht aan het dialect in West-Friesland. De taal is een stuk van de identiteit van de regio, maar staat ook onder druk. Is er toekomst voor het Westfries, wie spreken het nog en wat zien we er nog van terug in het straatbeeld?