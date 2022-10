Help! De Westfriese taal sterft uit (of heeft het nog toekomst?)

Twee personen, twee meningen, over één onderwerp: "We moeten concluderen dat de Westfriese taal over 50 jaar niet meer wordt gesproken", zegt Arjen Versloot. "Als je het op een toegankelijke manier brengt, komt het zo weer terug", aldus Tom Wester.

Versloot is als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in streektalen. Hij is somber gestemd over de toekomst van het gebruik van streektalen, dus ook het Wesfries. De gemiddelde leeftijd van de mensen die het nog wél spreken is hoog en kinderen groeien er niet meer mee op."

Negatieve associatie

Versloot verklaart: "Een jaar of honderd geleden ging je als kind naar de lagere school in je eigen dorp en daarna ging je aan de slag. Ook in het eigen dorp, of misschien een dorp verder. Je hoorde toen alleen standaard Nederlands op school en in de kerk. En verder niet. Nu is er vervolgonderwijs in Hoorn of Enkhuizen en daarna wellicht een studie in Amsterdam of nog verder. Daar kom je in aanraking met mensen die geen dialect spreken."

Daarnaast had de streektaal lange tijd te maken met een negatieve associatie. "Dat was de taal van de boeren, zo werd er gedacht. Vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw dachten veel ouders daarom: 'laten wij maar standaard Nederlands met de kinderen praten, dat is beter voor ze'."