Hoe het Westfries dankzij Wervershover scholieren via een tv-programma bekendheid kreeg

"Claudia Koomen", antwoordt de dan 11-jarige Claudia, met een kleurige gele jas aan, op de vraag hoe ze heet. En ze is er ien van: "Nou, Klaas Koomen." We zijn inmiddels 26 jaar verder. Claudia is 37, moeder van drie kinderen en verpleegkundige in een ziekenhuis. Ze weet het nog goed dat de cameraploeg langs kwam.

Maar de West-Fries van toen woont inmiddels niet meer in de regio. "Ik ben als verpleegkundige van de marine uitgezonden naar Afghanistan en ontmoette daar mijn inmiddels ex-man. Ik woon nu alweer 12 jaar in IJsselstein (Utrecht)." Hetzelfde horen we van Laura. "Ik ben gaan studeren in Amsterdam en daarna gaan werken in Den Haag en ook in Berlijn. Inmiddels woon ik alweer 6 jaar in Alkmaar, net niet binnen de Westfriese Omringdijk."

'Ze vonden thuis dat ik te veel met een 'r' sprak'

In de uitzending van Villa Achterwerk valt op dat de kinderen vloeiend Westfries praten. Maar hoe is dat nu? Laura spreekt het niet meer, maar komt nog wel regelmatig in Wervershoof. Voor familie, maar ook één keer per jaar voor de kermis. "Thuis spraken we het ook niet altijd. Maar als we een familieverjaardag hebben kan mijn man het niet goed volgen. En toen ik ging studeren in Amsterdam en later ging werken in Den Haag kreeg vonden ze dat ik een 'r' (Gooise r-klank) had gekregen. Dat werd niet gewaardeerd", vertelt ze lachend.

En Claudia? "Ik spreek het eigenlijk niet meer. Maar ik kom wel een paar keer per maand nog in Wervershoof waar nog veel familie woont. De kermis sla ik ook nooit over. En dan komt het toch wel terug. Zeker als we met vriendinnen 'mooi anzitte'. Dan hoor je regelmatig 'noooooh'."

'Ik dacht dat het ABN was, maar blijkbaar niet'

Maar onbewust zijn er nog veel West-Friese woorden blijven hangen, zo legt Laura uit. "Laatst kwam een collega uit Limburg op bezoek. Toen zei ik: 'Kom maar binnen, de deur is los', dus dat de deur niet op slot zat. Maar dat snapte ze niet. Ik dacht dat het ABN was, maar blijkbaar niet."

Het zijn ervaringen die Claudia ook herkent. "Ik liep stage in een verpleeghuis in Hilversum. Toen een vrouw wat liet vallen zei ik: 'Die is ook aan het prieke'. Mensen zeiden dat ze geen idee hadden waar ik het over had. En ook toen ik een buurvrouw vroeg of zij de rolemmers buiten wilde zetten, werd ik raar aangekeken. Pas toen ik vertelde dat het om de kliko's ging begreep ze het. Daar worden hier nu nog grapjes over gemaakt."

Kritiek op uitspraak volkslied

De uitzending van Villa Achtwerk eindigt chauvinistisch met het volkslied van Wervershoof, ingezet door Laura. "Wervershoof is, ja je hoort het keer op keer, 't mooiste dorrepie aan de rand van het IJsselmeer." En daarna valt de rest van de klas haar bij. Iets waar nog wel kritiek op kwam. "Mensen zeiden dat het niet echt Westfries was."

