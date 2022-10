Ook advocaten hoofdverdachte Mallorcazaak Hein B. willen vrijspraak voor cliënt

Na hoofdverdachten Mees T. en Sanil B. was het vandaag de beurt aan de advocaten van B. om te reageren op de strafeis. De voorzitter van de rechtbank begon met Hein het woord te geven. Veel woorden maakte hij er niet aan vuil, wel gaf hij aan dat hij geschrokken was van de eis. B. vertelde er veel mee bezig te zijn en liet weten dat slapen daardoor lastig is. "Dat kan ik mij voorstellen", reageerde de voorzitter.

Vervolgens nam advocaat Fontein het woord. Hij complimenteerde de rechtbank op de prettige manier waarop iedereen door het proces is geloodst. "U was ook kritisch en heeft ook ontlastend bewijs voorgehouden." Daarna richtte Fontein zijn peilen op de argumentatie van het Openbaar Ministerie voor de strafeis van 8 jaar.

'Rustig en sociaal'

Hij hekelde het beeld dat het OM schetste van een groep 'die bewust op zoek is gegaan naar geweld' en 'eurofisch heeft gepraat over het gewonnen gevecht.' Dat beeld strookt niet met zijn beeld van B. "Hij komt over als een sociale en rustige jongen", zei Fontein. "B. heeft hockeyles gegeven. Ik heb twee hockeyende dochters en ik zou mijn dochters zeker aan hem toevertrouwen."

Net als de advocaten van andere verdachten trok Fontein een aantal getuigenverklaringen in twijfel. Zo stelde hij dat de verklaringen ontzettend van elkaar verschillen. De hoeveelheid mensen die betrokken zijn bij de dood van Heuvelman variëren. "De ene zegt één en de andere weer zes mensen. En de ene getuige heeft het over schoppen en de andere over vasthouden. Conclusie is dat de getuigenissen alle kanten opgaan."

Ook bij het onderzoek in Spanje plaatste Fontein vraagtekens. Vooral bij de tolken die gebruikt zijn. Achteraf bleken er namelijk ook stagiairs en niet-beëdigde tolken meegewerkt te hebben.

Heksenjacht

Net als de advocaat van Sanil B. vroeg Fontein aan de rechter om de media-aandacht mee te nemen in de uitspraak. Hij noemde het 'een onnodige heksenjacht' en een 'volkstribunaal.' "Bepaalde websites zijn alle perken te buiten gegaan. De volledige naam van B. is makkelijk op het internet te vinden en zal daar voor eeuwig circuleren."

Naast de media-aandacht hoopt Fontein ook dat de persoonlijke situatie van B. strafverminderend zal werken. "Hij is een jonge first offender (iemand die voor het eerst met politie/justitie in aanraking is gekomen), zonder een relevant strafblad, woont nog bij zijn ouders en de kans op herhaling is laag. Ook heeft hij als enige een excuusbrief geschreven."

Spijt

Wel erkende B. bij een andere vechtpartij Javier Goor een schop tegen het bovenlijf te hebben gegeven. Goor hoort bij de vriendengroep van Heuvelman. Er is dan ook DNA van deze persoon op de schoenen van B. gevonden.

Na afloop van het pleidooi van zijn advocaat kreeg B. weer de kans om iets te zeggen. Ook hier maakte hij gebruik van. "Ik wil zeggen dat ik het vreselijk vind wat er met Carlo is gebeurd, maar ik was het niet en kan hier niet voor veroordeeld worden", leest hij voor van een papier. Wel geeft hij aan spijt te hebben van zijn rol in een andere vechtpartij. "Ik heb een fout gemaakt door Javier een trap te geven en ik vind dat ik daar al behoorlijk voor ben gestraft."