Alkmaarse reizigers in kou door staking, maar niet elke chauffeur doet mee

De busstaking vandaag zorgt op het station van Alkmaar voor lichte chaos: sommige bussen rijden toch wel, anderen komen ondanks de planning niet opdagen en op de digitale borden is helemaal geen informatie te vinden. "Het is heel erg onduidelijk voor de reiziger", moet een niet-stakende buschauffeur toegeven.

Jenneke staat kou te kleumen: de bus komt niet - NH Nieuws/Maaike Polder

Een deel van hen staakt deze week opnieuw. Hoewel vakbond CNV de cao wel heeft getekend, roept de andere vakbond FNV haar leden op het werk voor de komende drie dagen neer te leggen. Het resulteert erin dat een deel van de buslijnen vandaag rijdt, een ander deel niet. "De directie schat dat de helft van het personeel staakt. Van de 180 zouden er dus 90 staken, maar ik denk zelf een man of 50", vertelt een Alkmaarse buschauffeur, die vandaag wél aan het werk is gegaan."Ik staak niet, want ik ben het er niet mee eens." Hij vindt dat de vakbonden eerst een met elkaar op één lijn moeten komen. "Anders blijft deze situatie zich voordoen. Maar ik moet zo aan het werk. Even een wit boterhammetje en dan ga ik de weg weer op." Onduidelijk of bus komt De Oekraïense Tetiana reist dagelijks van Heerhugowaard naar Egmond aan den Hoef, maar komt vast te staan in Alkmaar. "Tijdens een staking is er vaak geen informatie op de schermen te vinden, dus sta je soms voor niets op een bus te wachten. Gelukkig heb ik mijn Nederlandse taalboeken bij me om alvast te oefenen voor de volgende les."

Quote "Dit is een erg toeristische route, dus veel Duitsers die hier op vakantie vieren, weten ook niet waar ze aan toe zijn" Tetiana, Egmond aan den Hoef

Ze vindt het wel vervelend: "Mijn dochter is op bezoek in Nederland, maar ik weet niet hoe ik nu naar huis kom." Na twintig minuten praten met NH Nieuws is er nog geen bus te bekennen. "Het is vooral vervelend dat er geen informatie op de schermen wordt weergegeven. De buschauffeurs zijn ook niet goed op de hoogte. Dit is een erg toeristische route, dus veel Duitsers die hier vakantie vieren, weten ook niet waar ze aan toe zijn. Het zou fijn zijn als beter wordt gecommuniceerd welke buslijnen niet rijden." Tekst gaat verder.

NH Nieuws / Maaike Polder

Ook Jenneke uit Noord-Scharwoude staat bij de bushalte richting Egmond. Gekleed in slechts een T-shirt vanwege het zonnige weer, begint ze na een uur wachten langzaam te verkleumen. "Ik hoorde gisteravond pas van de stakingen in het streekvervoer. M'n moeder en dochter komen er zo aan, die moesten daar ook een uur wachten op een bus in Heerhugowaard." 'Wat een puinhoop' Ze heeft begrip voor de stakingen, maar de onduidelijke en onvolledige communicatie naar reizigers toe, irriteert haar. "Ik begrijp waarom ze staken, maar veel mensen zijn hier nu de dupe van. De borden staan uit en ook op internet is erg onduidelijk welke bussen rijden. Staken weet je van tevoren, communiceer dit dan goed want veel mensen zijn afhankelijk van het OV. Als er dan niets rijdt, dan zit je." Een man uit Limburg vertelt dat hij sinds vanmorgen vroeg al onderweg is om een auto in Egmond op te halen. "Wat een puinhoop met die uitval van bussen. Het gaat nog wel even duren voor ik thuis ben. Goed dat ze staken, maar voor ons niet zo prettig." Af en toe is er een meevaller: de bus naar Uitgeest komt, wel tien minuten te laat, tot verrassing van de reizigers opdagen. Al bekent die chauffeur: "Het is elke keer erg onduidelijk voor de reiziger. Soms rijden lijnen ook niet door personeelstekort. Kijk op internet voor je aan je reis begint, we proberen het actueel bij te houden."

NH Nieuws/Maaike Polder