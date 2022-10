Gevolgen busstaking valt mee, meeste bussen rijden zoals gewoonlijk

Ongeveer de helft van de chauffeurs is lid van de vakbond en volgens FNV-woordvoerder Casper Schrijver ligt het percentage van de stakers ongeveer net zo hoog als de vorige keer. "De opkomst ziet er goed uit en zal rond de 70 procent liggen", laat hij weten.

Amstelland-Meerlanden

In de zuidelijkste regio's van de provincie Amstelland-Meerlanden is daar volgens vervoerder Connexxion weinig van te merken. "94 procent van de chauffeurs is aan het werk", zegt een woordvoerder. Maar, dat percentage kan nog veranderen omdat een deel van de chauffeurs een middag- of avonddienst heeft.

Haarlem

In Haarlem is het op het Stationsplein bedrijvig als altijd. Bussen komen en gaan. Toch rijdt niet alles, dertig procent van de bussen staat daar stil. Reizigers tussen IJmuiden en Amsterdam, Beverwijk en IJmuiden en Beverwijk en Zaandam hebben pech.

De stakingen in het streekvervoer duren nog tot en met vrijdag. Of de gevolgen mee blijven vallen zal nog moeten blijken.