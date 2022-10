Gevolgen busstaking in Haarlem beperkt: "70 procent rijdt"

Op het busstation van Haarlem is vanochtend weinig te merken van de busstaking. Veruit het grootste deel van de bussen rijdt gewoon, hoewel het een stuk rustiger is vanwege de herfstvakantie en door werkzaamheden op het spoor tussen Haarlem en Amsterdam.

Dat beeld wordt bevestigd door een woordvoerder van Connexxion, die in een excelbestand bijhoudt welke bussen wel of niet rijden. "Het beeld in de regio Haarlem-IJmond is dat 70 procent rijdt”, zegt ze. “We hopen dat dat de komende dagen ook zo blijft."

Update #FNV #staking #OV : Een deel van onze medewerkers staakt. We houden onze #dienstregeling zoveel mogelijk in stand. Houd rekening met rituitval en vertraging. Plan je reis via onze reisplanner of https://t.co/Cxs9EvbqJE voor actuele informatie. #bus #openbaarvervoer

Toch zijn er ook bussen die uitvallen. Vooral de lijnen die op veel plekken stoppen, gaan niet. Volgens de app 9292, waar de actuele vertrektijden in worden bijgehouden, hebben reizigers tussen IJmuiden en Amsterdam, Beverwijk en IJmuiden en Beverwijk en Zaandam aan het einde van de ochtend pech.

Maar de een z'n dood, is de ander zijn brood. Op het Stationsplein staan iets meer taxi's dan normaal. Zij proberen te profiteren van de uitgevallen bussen en treinen. "Ja, ik merk er wel wat van", zegt een taxichauffeur, terwijl hij wacht op een volgende klant. "Ik stond hier gisteren ook, maar vandaag is het wel iets drukker."

Loterij

Dat het soms een ‘loterij’ is om met de bus te gaan, is voor reizigers in de regio Haarlem - IJmond niet nieuw. Door personeelstekort heeft Connexxion afgelopen week al flink moeten snijden in de dienstregeling. In plaats van de uitgebreide winterdienstregeling, wordt er deze periode met een uitgeklede ‘vakantiedienstregeling’ gereden.

De aanpassing in de dienstregeling is een reactie van het bedrijf op de chaos die is ontstaan door personeelsuitval. Hierdoor kwamen bussen soms onverwachts niet opdagen. Dit zorgde voor veel ergernis bij reizigers.