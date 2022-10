Reizigers opgelet: FNV verwacht dat helft van bussen niet rijdt

Wie vandaag de bus pakt moet zijn of haar reis goed plannen: opnieuw wordt er gestaakt in het streekvervoer. Een aantal buschauffeurs legt tot en met vrijdag het werk neer om een betere cao af te dwingen. Reizigers wordt geadviseerd om voor alternatief vervoer te kiezen. Aan de staking doen alleen leden van FNV mee. Vakbond CNV ondertekende in juni al wel de nieuwe cao.