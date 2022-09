Stakende buschauffeurs leggen deel streekvervoer plat

Buschauffeurs leggen morgen opnieuw een deel van het regionale streekvervoer plat. Bij een demonstratie in Den Haag voor een betere cao worden vandaag duizenden stakende buschauffeurs verwacht. Hoeveel invloed de staking op het openbaar vervoer heeft, kan een woordvoerder van FNV niet zeggen. "Het is erg onduidelijk welke lijnen wel en welke niet rijden."



Sommige bussen bleven staan - NH Media / Michiel Baas

De actie wordt georganiseerd door vakbond FNV. Chauffeurs komen sinds mei in actie voor een betere cao in het streekvervoer. Er is te weinig personeel en omdat de werkdruk daardoor hoog is, vallen er ook veel collega's uit. Geen busritten De effecten van de staking verschillen per vervoerder. Zo melden een aantal vervoersbedrijven dat sommige ritten uitvallen, maar Connexxion laat weten dat alle buschauffeurs meedoen met de staking. Een deel van de vervallen ritten wordt opgevangen door ander streekvervoer, meldt Connexxion op Twitter. Noord-Hollandse reizigers worden geadviseerd hun reis zo kort mogelijk voor vertrek te plannen.

Op vrijdag 16/9 is er een #staking in het streekvervoer. #R-net buslijnen 300, 341 en 397 zullen op deze dag ook stoppen op personeelshaltes van #Schiphol (P40 en P5/Elzenhof), zodat uitgevallen ritten deels kunnen worden opgevangen. — Connexxion (@Connexxion) September 15, 2022

GVB doet niet mee met de staking, maar ook daar kunnen metrolijnen uitvallen. "Alleen chauffeurs die lid zijn van FNV rijden niet. Maar als GVB regionale vervoerders heeft ingezet in plaats van eigen personeel, kunnen die ook zomaar het werk neerleggen", verklaart de FNV-woordvoerder. 'Red het OV' De manifestatie vanmiddag is vooral bedoeld om een boodschap naar politiek Den Haag te sturen. Buschauffeurs staakten de afgelopen maanden landelijk meer dan twintig dagen door voor betere arbeidsvoorwaarden. Voor de manifestatie van vrijdag zijn Tweede Kamerleden met openbaar vervoer in de portefeuille uitgenodigd. De manifestatie begint om 12.00u op de Koekamp in Den Haag.