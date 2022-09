Verdeeldheid onder buschauffeurs in Hoorn: "Zo heeft staken weinig zin"

Er is grote verdeeldheid onder de buschauffeurs in Hoorn. Het FNV riep op om vandaag in Noord-Holland te staken, als onderdeel van een estafettestaking in het streekvervoer. Maar daar gaf lang niet iedereen gehoor aan. In totaal rijden zo'n kwart van alle bussen vandaag niet.

Busschauffeur Alfred van Oeffelen staakt - NH Nieuws / Michiel Baas

Hommeles tussen de vakbonden CNV en FNV zorgt voor de flinke verdeeldheid. Daar waar de achterban van het CNV vorig jaar akkoord ging met een nieuwe CAO, is het FNV niet tevreden. Met terugwerkende kracht protesteren dus en tegelijkertijd proberen een zo gunstige uitgangspositie creëren voor een nieuwe ronde gesprekken. "Deze verdeeldheid is dramatisch", zegt FNV-kaderlid Ronald Aaij. Reden van de stakingsronde - volgende week volgt nog een landelijke staking - is de toenemende werkdruk door personeelstekorten. "Een snipperdag opnemen is amper te doen, omdat er te weinig personeel is. Daardoor wordt de werkdruk te hoog." Maar ook salarisverhoging vormt de inzet. "Er zijn karige salarissen voor starters. Daar maak je nieuwe collega's niet mee warm. En dat terwijl we voldoende mensen kunnen gebruiken", zegt Aaij, die zelf ook buschauffeur is. Geen personeel Het vullen van de diensten is sowieso een groot probleem. "Wist je dat hier dagelijks zo'n 4 à 5 diensten niet rijden? Gewoon omdat er geen personeel voor is. Dat is toch dramatisch?" Alfred van Oeffelen (55) uit Opperdoes drinkt woensdag koffie op het station van Hoorn. Samen met collega's die zijn aangesloten bij vakbond FNV. Hij is sinds twee jaar buschauffeur, maar vandaag even niet. "Ik ben overgestapt vanuit de bouw en heb een startsalaris van 1700 euro. Dat is niet veel. Met toeslagen wordt het aardig, maar een vetpot is het niet. Dus ik hoop dat het basissalaris wel wat omhoog gaat. 5 procent erbij zou toch moeten lukken." Hij ziet veel ziekteverzuim om zich heen. "We hebben relatief veel oude collega's en er vallen veel gaten. Als je al een keer vrij bent, gaat vaak de telefoon. Of je toch niet kunt rijden."

Deze bussen blijven vandaag staan - NH Nieuws / Michiel Baas

Collega Gertjan van der Made uit Medemblik is al 27 jaar buschauffeur. Hij rijdt vandaag wél gewoon zijn ritten door West-Friesland. "Met deze verdeeldheid heeft staken weinig zin, denk ik. De huidige CAO loopt tot het einde van het jaar. Ik zou tegen de FNV zeggen: drol inslikken en kijken wat er in de volgende ronde in zit. De uitnodiging vanuit de werkgever ligt er al. Nu dupeer je alleen maar de klanten." Zoals een studente die eigenlijk in Amsterdam moest zijn. "Maar mijn trein ging ook al niet. Nu wacht ik al twee uur op de bus naar Medemblik. Echt belachelijk. Die staking? Moet dat nu, nu de scholen net weer begonnen zijn? Doe het lekker in de zomervakantie." Een rijtje bussen staat stil in Hoorn en blijft vandaag stil staan. Toch wordt het overgrote deel van de ritten wél gewoon afgewerkt. En morgen? "Dan zit ik gewoon weer op de bus", besluit Alfred.