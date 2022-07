Stakende buschauffeurs en gedupeerde reizigers: "Het is mijn eerste werkdag"

Half negen 's ochtends op het busstation in Hoorn. Het is er rustig. De meeste bussen staan stil met voorop de mededeling: 'Geen Dienst'. Chauffeurs staan bij elkaar en een enkele reiziger staat verbaasd te kijken waarom de bussen niet rijden.

NH Nieuws / Maurice Blaauw

Derrol uit IJmuiden is één van die reizigers. "Ja, het is mijn eerste werkdag", vertelt hij zeer kalm, wetende dat hij waarschijnlijk te laat komt. Hij is vanuit IJmuiden met de trein naar Hoorn gekomen en wist niet dat er gestaakt werd. "Wel dom, want mijn vader is ook buschauffeur", lacht hij. Dus besluit hij maar om naar zijn nieuwe werk te lopen. "Het is ongeveer 20 minuten, dus dat valt gelukkig nog mee", besluit Derrol.

Even verderop staat een kleine groep buschauffeurs bij elkaar. "De reacties die we krijgen zijn allemaal nog positief. Het is natuurlijk wel irritant dat je met staken ook de reiziger dupeert", vertelt Ronald, die de staking in Hoorn leidt.

NH Nieuws / Maurice Blaauw

Het valt op dat er ook bussen zijn die wel rijden. "Ja, dat zijn niet stakende chauffeurs", verklaart Ronald. Hij baalt ervan dat er een tweedeling is ontstaan binnen de groep. "Zeker in Hoorn merken wij dat." Tweedeling bij buschauffeurs Volgens Ronald ligt het aan de twee verschillende vakbonden, want de FNV is nog niet akkoord en wil nog verder praten over de nieuwe CAO. De andere bond, CNV, heeft leden laten stemmen. Die zijn met het bod van 2,7 procent verhoging akkoord gegaan. "Dat is met de huidige inflatie niet veel", stelt Ronald. Ronald vindt het vervelend dat er binnen het team van Hoorn een 'tweesplitsing' is ontstaan. Want CNV-leden hebben geprobeerd leden van de FNV over te halen om naar hun te komen. "Wij zijn onderdeel van een politiek spelletje, lijkt het wel. De werksfeer onderling is hierdoor echt wel een beetje bekoeld." Die geluiden heeft Veronika Teunissen, FNV bestuurder streekvervoer, ook gehoord. "Dit is heel triest. We zullen het in de evaluatie meenemen, want ze moeten straks wel weer verder als collega's." De staking van de buschauffeurs duurt in totaal 24 uur.

NH Nieuws / Maurice Blaauw