Buschauffeurs gaan staken: volgende week woensdag hele dag minder busritten

Er rijden volgende week woensdag veel minder bussen door de provincie, vanwege een grote staking onder buschauffeurs. Busreizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. De staking woensdag in Noord-Holland en Utrecht is de tweede dag van een estafettestaking onder buschauffeurs, die vakbond FNV maandag al aankondigde .

De buschauffeurs leggen het werk neer omdat ze - net als het treinpersoneel - al langer aan het onderhandelen zijn over betere werkafspraken. De werkdruk neemt toe door personeelstekorten, maar daar staat geen compensatie tegenover. Aan het begin van de zomer legden de buschauffeurs ook al eens het werk neer.

De stakingen van buschauffeurs zijn volgende week eerst nog regionaal, een week later volgt een landelijke staking.

Wel waarschuwt de vervoerder dat de staking op zeker gevolgen zal hebben voor het busvervoer in onze regio.

