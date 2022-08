Busreiziger ook de klos: 'Zeker helft van de bussen rijdt volgende week niet door staking'

Ook busreizigers zijn volgende week de pineut door stakingen in het openbaar vervoer: buschauffeurs leggen het werk neer, waardoor een groot aantal bussen niet rijdt. Dat laat vakbond FNV weten. Ook de buschauffeurs eisen een betere cao.

De exacte details van de staking zijn nog niet bekend. De FNV komt deze week met informatie naar buiten. Volgens Fred Redlich, buschauffeur bij Connexxion in Alkmaar, begint vanaf volgende week dinsdag een landelijke estafettestaking. De stakingen zijn een vervolg op afgelopen mei en juni, toen streekvervoerders ook het werk stillegden.

Geen bussen in de provincie

Een dag later ligt het streekvervoer in Noord-Holland plat, verwacht Redlich. Hij denkt dat zeker de helft van de bussen dan niet rijdt. Na de estafettestakingen zal 'het hele land plat liggen'. De impact voor reizigers zal daarom groot zijn, meent Redlich.

De chauffeurs eisen een betere cao. De werkdruk neemt toe door personeelstekorten, maar daar staat geen compensatie tegenover. Eén van de belangrijkste eisen is een automatische prijscompensatie, zegt Redlich. "Alles wordt duurder, en wij gaan er alleen maar op achteruit", verklaart de chauffeur hoorbaar geïrriteerd.

Vakbond CNV tekende in juli wel voor een nieuwe cao, maar FNV eiste betere voorwaarden voor de chauffeurs. Naast financiële compensatie, worden ook betere arbeidsvoorwaarden geëist. "Je kan nog geen plaspauze nemen", zegt Redlich.

Oproep in de bus

Hoewel FNV de officiële plannen dus nog bekend moet maken, wordt in ieder geval in één bus de staking in Noord-Holland al aangekondigd. "Deze week rijden er geen treinen, volgende week rijden er geen bussen", hoorde een oplettende passagier.