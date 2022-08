Ook morgen geen treinen, behalve tussen Amsterdam en Schiphol

Vanwege de impact van de vierde stakingsdag van de NS in Midden-Nederland rijden er morgen de hele dag geen treinen in heel Nederland, en dus ook niet in Noord-Holland. Met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal – Schiphol.

NH Gooi / Lisanne Snelder

De vierde dag van de aangekondigde estafettestaking richt zich op Midden-Nederland. Omdat dit gebied zo centraal ligt en de dagelijkse coördinatie van personeel en treinen hier wordt geregeld, heeft dit effect op het treinverkeer in het hele land. "Voor de aangekondigde staking van dinsdag zijn alle scenario’s op tafel geweest", meldt de NS. "Maar we zien geen mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden." Schiphol Wel spant de NS zich in om Schiphol bereikbaar te houden. Het vliegveld blijft morgen vier keer per uur bereikbaar via Amsterdam Centraal. Wel raden ze reizigers aan om op een andere manier naar Schiphol te reizen.