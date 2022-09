Buschauffeurs staken niet om geld, maar om de werkdruk: 'Zo niet vol te houden'

Streekvervoer in de provincie staakt vandaag vanwege personeelstekort, geschrapte buslijnen, hoge werkdruk en geen vaste contracten. Er moet iets veranderen, dat vinden de 21 chauffeurs die op deze vroege ochtend in Zaandam staken. "Straks zullen dat er wel meer worden. We doen dit voor ons goede doel", vertelt buschauffeur Ron van Dorth die zelf ook staakt.

Peter de Jonker, ook buschauffeur en aanwezig tijdens de staking vertelt over de meerdere diensten die al niet meer worden gereden. "Dat zijn er nu al zes. Er is geen personeel meer en dat heeft als gevolg dat er dagelijks gewoon ritten uitvallen. De werkdruk ligt zo hoog, je wordt constant gebeld", vertelt hij.

Daarnaast spreekt Jonker zijn ongeloof uit. "Je vraagt een half jaar van tevoren verlof, wat dan niet toegezegd kan worden. Mensen worden gewoon in een vrij weekend gebeld van: 'Wil je werken?'. Uiteindelijk houdt het gewoon een keertje op."

Oplossing

Waar dat tekort voor buschauffeur-personeel vandaan moet worden getoverd is de vraag. Want is dit voor de werkgever ook niet een groot probleem?

Daar denkt Jonker duidelijk over: "De werkgever kan wel leuk zeggen dat overal een personeelstekort is. Maar als je in een hangmat achterover gaat zitten en je doet niks. Je kunt het werk ook aantrekkelijker maken door betere rusttijden te creëren en het loon wat te verhogen."

Het werk aantrekkelijker maken voor jongeren en de instroom van buschauffeurs te stimuleren zou zo op gang kunnen worden gebracht, denkt hij.

Verwarring

Sommige bussen rijden vandaag wel. Dat maakt het voor de reiziger niet makkelijker. "Het is voor de passagier heel verwarrend natuurlijk. Zij weten niet of ze op plaats van bestemming komen. Het kan ook dat ze hier op de Vlinder in Zaandam blijven stilstaan", vertelt Jonker.

Want waar de ene chauffeur wel rijdt, rijdt de ander niet. "De mensen blijven dan zitten in de bus. En na 20 minuten worden ze boos. De andere chauffeur die dan de rit rijdt, krijgt die boze mensen weer op z'n dak", ook niet handig heeft hij toe.

Of de staking veranderingen tot gevolg zal hebben, is nog de vraag. Van Dorth: "We blijven er voor gaan. We blijven hopen. Anders is het gewoon voor een hoop mensen niet meer vol te houden."