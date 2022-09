Helft buschauffeurs legt werk neer vandaag: "Dienstregeling is gatenkaas"

Vakbond FNV en busmaatschappij EBS verwachten dat zo'n 50 tot 60 procent van de buschauffeurs morgen het werk neerlegt in verband met de estafettestaking in het streekvervoer. Omdat het erg onduidelijk is welke chauffeurs met welke diensten gaan staken, is het onduidelijk wat mensen die op het OV zijn aangewezen kunnen verwachten.

"De chauffeurs staken vanwege een te hoge werkdruk", laat een woordvoerder van de FNV weten. "Het gaat niet alleen om meer salaris, maar ook om baanzekerheid, zoals een vast contract."

Volgens de woordvoerder is er een hoog ziekteverzuim onder chauffeurs, vanwege de hoge werkdruk. Ook zou er volgens de organisatie genoeg extra personeel te vinden zijn, maar wil niemand werken door een gebrek aan vaste contracten. De vakbond verwacht dat 60 procent van de chauffeurs niet zal rijden.

Ritje hier en daar

De chauffeurs die wel rijden moeten zullen in ieder geval aan de bak moeten. "Iedereen doet een ritje hier of daar", zegt een woordvoerder van busmaatschappij EBS. Hierdoor hoopt de vervoersmaatschappij 80 procent van de dienstregeling door te laten gaan. "De dienstregeling wordt dan wel een gatenkaas."

EBS weet pas op het laatste moment of een chauffeur de dienst wel of niet rijdt. Op dat moment moet handmatig de dienst ingevoerd worden zodat die goed te zien is op 9292 en de borden op de haltes. Daar zit wel vertraging en onzekerheid in, vooral in het begin van een dienst kan de informatie niet kloppen.