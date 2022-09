Buschauffeurs zijn hoge werkdruk spuugzat: 'Geen tijd meer om je werk goed te doen'

Niet elke buschauffeur doet mee aan de staking in Zaanstreek-Waterland, maar volgens de vakbond FNV is er wel een meerderheid. Af en toe zie je bij de kantoren van Connexxion in Zaandam en EBS in Purmerend een bus aankomen of vertrekken. "Naar onze smaak rijden er nog teveel bussen," zegt EBS-chauffeur Jolien de Graaf Bierbrauwer bij de actietent van de FNV op de stoep in de buurt van het EBS-kantoor. "We mogen geen actie voeren binnen de hekken. Dat zegt al genoeg."

Uiteraard gaat het de chauffeurs om een hoger loon. "Als je kijkt naar de huidige inflatie is het een lachertje dat we zo achter blijven", zegt Peter de Jonker van Connexxion in Zaandam. "Er is een gigantische werkdruk ontstaan.

Mensen die een jaar van tevoren vrij vragen, krijgen dat niet. Ieder weekend dat je vrij bent word je tien keer gebeld of je toch niet komt werken. Er is een heel hoog ziekteverzuim. Chauffeurs branden gewoon op." Zijn college Ron van Dordt vult de lijst aan: "Als je ziek bent word je elke dag gebeld of je alweer beter bent. Mensen zijn het gewoon zat." De enige oplossing is in hun ogen meer personeel en met vaste contracten.

Opgejaagd

Ook bij EBS in Purmerend hoor je dezelfde verhalen over veel te hoge werkdruk. Ab Vendrig is 34 jaar chauffeur en heeft het alleen maar slechter zien worden. "Je hebt gewoon geen tijd meer om je werk goed te doen." Tot ongelukken heeft het bij Ab nog niet geleid, maar hij is niet gerust op de toekomst. Ook Ron uit Zaandam voelt zich vaak opgejaagd. "Ik probeer mij er niets van aan te trekken. Maar als je op kantoor moet komen omdat ze vinden dat je niet snel genoeg je rondes rijdt, is dat niet fijn."

Volgende week vrijdag, 16 september is een landelijke stakingsdag van het streekvervoer aangekondigd.