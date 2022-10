Nauwelijks hinder door staking busvervoer in regio's Amstelland en Haarlemmermeer

Reizigers in de regio's Amstelland en Haarlemmermeer ervaren vooralsnog nauwelijks tot geen overlast van de staking in het busvervoer . Dat lijkt te maken te hebben met de lage stakingsbereidheid: minder dan één op de tien chauffeurs heeft het werk vanochtend neergelegd.

Dat zegt een woordvoerder van vervoerder Connexxion, die in de regio Amstelland-Meerlanden het busvervoer verzorgt. "Het overgrote deel van de chauffeurs in die omgeving is gewoon aan het werk, dus bijna alle ritten worden gereden. En ook van en naar Schiphol is de dienstregeling intact."

Doel voorbij

Waar vakbond FNV eerder vandaag de verwachting uitsprak dat de helft van de bussen niet rijdt, is daar vanochtend in de zuidelijkste regio's van de provincie in ieder geval nog geen sprake van. "94 procent van de chauffeurs is aan het werk", vertelt de woordvoerder van Connexxion, om daaraan toe te voegen dat dat percentage in de loop van de dag nog kan veranderen. "Want een deel van de chauffeurs heeft middag- of avonddienst."

Volgens woordvoerder Caspar Schrijver van FNV zegt het aantal bussen dat uitvalt niet per se iets over de stakingsbereidheid. "Omdat er ook besmet werk is", licht hij toe. "Voor sommige bussen die uitvallen omdat chauffeurs staken wordt vervanging geregeld, zodat die bussen toch rijden. Dat hoort niet, want dan ga je aan het doel van de staking voorbij. Maar het gebeurt wel."