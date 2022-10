Vijf vragen en antwoorden over de nieuw te bouwen PALLAS-reactor in Petten

Goed nieuws op Prinsjesdag voor de nieuw te bouwen PALLAS-kernreactor in Petten: het volledige bedrag van 1,8 miljard euro dat nodig is voor de bouw, wordt apart gezet. Daarmee kan verder worden gegaan met de voorbereidingen. Maar wat komt er nu precies te staan op de plek van de hogefluxreactor, en wanneer staat hij er?

Peter Dijk is begin dit jaar aangesteld tot programmadirecteur PALLAS. Hij is bekend met grote, complexe projecten. Zo was hij eerder verantwoordelijk voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en heeft hij gewerkt op Schiphol en voor de Betuweroute. "Ik heb ervaring om uitdagende projecten tot een goed einde te brengen", beaamt Dijk.

En nu houdt hij zich dus bezig met het vervangen van de kernreactor in Petten. Deze richt zich volledig op het vervaardigen van medische isotopen die worden gebruikt bij het diagnosticeren en behandelen van kankerpatiënten. In juli is de Kernenergiewetvergunning aangevraagd, en nu is dus ook het zo gewilde akkoord voor de financiering afgegeven. Aan NH Nieuws beantwoordt hij de vijf belangrijkste vragen over de nieuwe reactor.

Allereerst: waarom moet de huidige reactor worden vervangen?

Naast dat de 60 jaar oude hogefluxreactor al jaren toe aan vervanging - hij zit aan het einde van zijn levensduur - is er ook de behoefte aan een grotere productie van medische isotopen. Zo zei een woordvoerder van PALLAS in 2018 nog tegen NH Nieuws: "Je hebt maar een stuk of zes centrales in de wereld die dit soort isotopen maken. De reactor in Petten voorziet in 70 procent van de Europese behoefte. Om te voorkomen dat mensen met een diagnose op een wachtlijst komen te staan, is het tijd om deze reactor te vervangen. Met modernere technieken is er ook minder sprake van nucleair afval dat ook laag radioactief is."

Tekst gaat verder onder de impressiefoto.