OFC niet opgewassen tegen Jong FC Volendam, AFC ruikt koppositie tweede divisie

In de tweede divisie heeft OFC opnieuw geen potten kunnen breken. De nieuwkomer uit Oostzaan verloor op bezoek bij Jong FC Volendam met 2-0. AFC trekt de goede vorm door en nadert koploper Quick Boys tot op een punt. Koninklijke HFC blijft steken in de middenmoot na een kansloze nederlaag tegen Rijnsburgse Boys: 1-3.

Jong FC Volendam - OFC

In de openingsfase had de thuisploeg een legio aan kansen, maar het vizier van Joey Antonioli, Jordi Blom en Quincy Hoeve stond nog niet op scherp. Blom zat gisteren in Emmen voor de eerste keer bij de selectie van het eerste elftal. Hij zag de ploeg van Wim Jonk met 1-1 gelijkspelen en startte vanmiddag bij Jong Volendam in de basis. Dat bekroonde de aanvaller na een half uur spelen met een treffer. Blom schoot de bal in de verre hoek achter OFC-doelman Daniël Agyei.

De ploeg van trainer Pieter Mulders was zeker niet kansloos in Volendam en vond voor de rust nog het houtwerk via Demio Walberg. Na de pauze waren de bezoekers uit Oostzaan zelfs enige tijd de betere ploeg, maar wist dat niet uit te drukken in de score. Bij Jong FC Volendam maakte Calvin Twigt na lang blessureleed voor het eerst weer minuten als invaller. Hij zag Milan de Haan de voorsprong verdubbelen en Jong FC Volendam de zege veiligstellen: 2-0.

Volgend weekend is Jong FC Volendam vrij en op 30 oktober volgt de ontmoeting met AFC. Daar treft het oud-Volendammer Kevin Visser op Sportpark Goed Genoeg. OFC blijft door de nederlaag de hekkensluiter en Jong FC Volendam klimt naar plaats veertien.

Tekst loopt door onder de foto.