Tweede divisie: Koninklijke HFC dankt Eddahchouri na laat doelpunt

Koninklijke HFC kwam goed weg op bezoek bij TEC. De Haarlemmers kwamen nog wel op voorsprong tegen de ploeg uit Tiel. In de slotfase werd het duel helemaal omgedraaid en leek TEC te gaan winnen. Het was Zakaria Eddahchouri, die in de 92e minuut gelijk maakte: 2-2.

Vanaf het begin was HFC sterker dan tegenstander TEC. Het eerste schotje van de Haarlemse equipe ging net over. Na een goede actie voor het doel, leek Koninklijke HFC op voorsprong te komen. Deze treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Uit een corner van Roy Castien probeerde Zakaria Eddahchouri een omhaal, maar ging naast. Na een fout van doelman Mathijs Swaneveld opende Castien de score: 0-1. Castien werd daarna nog twee keer gevaarlijk, maar zonder succes.

Attractieve slotfase

Vlak na de rust viel doelman Mitchel Michaelis geblesseerd uit en werd hij vervangen door Thomas Hoekstra. Die kon direct zijn waarde bewijzen door een schot te keren. HFC bleef het lastig hebben tegen TEC. Even later kwam het namelijk goed weg, toen Danny van Haaren op de paal schoot. Mike van den Ban kreeg nog een grote kans, maar doelman Swaneveld was alert. Via de ingevallen Marciano Mengerink kwam TEC uiteindelijk op gelijke hoogte: 1-1. Even later werd het zelfs 2-1 voor de club uit Tiel via Basil Canada. In de blessuretijd scoorde Eddahchouri alsnog de gelijkmaker: 2-2.

Door het gelijkspel staat HFC zevende met vijftien punten.