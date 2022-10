Tweede divisie: Koninklijke HFC pakt als enige club drie punten

Het was voor de Noord-Hollandse clubs in de tweede divisie een teleurstellende dag. AFC (1-0), OFC (2-1) en Jong FC Volendam (0-1) gingen allen onderuit. Alleen Koninklijke HFC pakte de volle buit tegen IJsselmeervogels (2-0).

Koninklijke HFC won van IJsselmeervogels - Pro Shots / Sonny Lensen

Koninklijke HFC – IJsselmeervogels 2-0 15' 1-0 Jacob Noordmans

69' 2-0 Jim Hulleman Jacob Noordmans was eens te meer belangrijk voor Koninklijke HFC. Hij brak de ban tegen IJsselmeervogels met zijn vierde treffer van het seizoen. Noordmans leek enkele minuten later ook de 2-0 te maken, maar zijn kopbal werd van de lijn gehaald door oud-HFC’er Wessel de Boer. De Haarlemmers bleven hierna speldenprikjes uitdelen zonder resultaat. In de tegenstoot was het Mitchel Michaelis, die een kopbal makkelijk kon vangen. Vrijwel direct na rust kreeg IJsselmeervogels een penalty. Het buitenkansje werd gemist door Mike van de Laar, Michaelis hield de bal tegen. HFC rechtte de rug en kreeg een grote kans via Jim Hulleman. Hij strandde op de keeper Jaimy Schaap. Hulleman was een paar minuten later weer gevaarlijk, maar vond Schaap opnieuw op zijn weg. Driemaal bleek scheepsrecht, want de derde grote kans was wel raak. Door de zege staat Koninklijke HFC op de zesde plek in de tweede divisie met een punt minder dan AFC. Tekst gaat verder onder de foto

Cody Claver (l) in discussie met Kevin Vermeulen - Pro Shots / Marcel van Dorst

Kozakken Boys – AFC 1-0 73' Lars Hutten 1-0 Raily Ignacio zorgde voor het eerste gevaar aan de zijde van AFC tegen Kozakken Boys. Zijn voorzet werd tegen de binnenkant van de paal getikt. Kozakken Boys kwam een paar minuten later weer goed weg, nadat opnieuw een bal tegen de paal eindigde. Splinter de Mooij zorgde ook voor gevaar na een foutje achterin. Doelman Bryan Janssen was opnieuw spelbreker. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg een goede kans via Lommers, maar zijn schot rolde langzaam langs de paal. In de tweede helft creëerde Lars Hutten het eerste kansje. Hij kwam oog in oog met Gijs van Zetten. Zijn schot ging echter vol tegen de doelman. Lange tijd leek dit duel te eindigen in een gelijkspel. De openingstreffer werd uiteindelijk toch gescoord door Hutten. De aanvaller schoot de bal achter Van Zetten. In de slotfase drongen de Amsterdammers nog wel aan, maar zonder succes. Daarmee was de tweede nederlaag van het seizoen een feit. Ondanks de nederlaag blijft AFC meedoen in de bovenste regionen van de ranglijst met vier punten minder dan Quick Boys. Tekst gaat verder onder de foto

De gelijkmaker van Eric Veerman (6) was niet voldoende voor een puntje - Pro Shots / Erik Pasman

FC Lisse – OFC 2-1 3' 1-0 Enzo Stroo

45' 1-1 Eric Veerman

45+2' 2-1 Allon Koene Voor OFC ging het na drie minuten al mis op bezoek bij FC Lisse. Uit een voorzet van Max Hudepohl kopte Enzo Stroo, oud-spits van FC Volendam, de bal binnen: 1-0. Lisse bleef de gevaarlijkste ploeg en creëerde kansen via Toon Zwetsloot (kopbal op de lat) en Allon Koene (schot net over). De Oostzaners begonnen het initiatief over te nemen en leken zelfs te scoren. Deze goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later zorgde Eric Veerman alsnog voor de gelijkmaker. De gastheren gingen echter toch met een voorsprong de rust in, nadat Koene keihard binnen schoot uit een corner: 2-1. In de tweede helft werden de kansen een stuk minder noemenswaardig. Stroo leek zijn tweede van de middag te maken op aangeven van Jaap Zwetsloot, alleen kon de voorzet niet verzilveren. Vlak voor tijd kreeg OFC nog een enorme kans, maar deze werd nipt gered door Erik Cummins. Hierdoor verloor de ploeg van Pieter Mulders opnieuw in de tweede divisie. De Oostzaners blijven de laatste plaats bezetten en hebben nu vier keer op rij verloren.

Jong FC Volendam – Scheveningen 0-1 71' Michael de Niet 0-1 De openingsfase bij Jong FC Volendam tegen Scheveningen waren de beloften de bovenliggende partij zonder grote kansen. De bezoekers namen steeds meer het initiatief over en waren twee keer dicht bij via Barry Rog en Michael de Niet. Het was laatstgenoemde, die in het laatste gedeelte van de wedstrijd alsnog toesloeg. Op aangeven van Lex Immers kopte De Niet snoeihard binnen. Volendam probeerde de score nog in het restant te veranderen, maar dat mocht niet baten. Door het verlies zakt Jong Volendam naar de voorlaatste plaats in de tweede divisie.