Tweede divisie: AFC draait duel in slotfase om, dubbelslag Admiraal pijnigt OFC

Jeffrey Klijbroek haalde verwoestend uit na een afvallende bal: 0-1. Enzo Stroo kon de marge zelfs verdubbelen, maar doelman Gijs van Zetten kon redden. Raily Ignacio zorgde hierna voor de gelijkmaker. Het was Jaap Zwetsloot die Lisse echter weer op voorsprong bracht. Lange tijd leek de promovendus de punten mee te nemen uit Amsterdam. Door een goal van Matthijs Jesse kwam AFC vlak voor tijd op gelijke hoogte. In blessuretijd werd het zelfs 3-2 door een late treffer van Joel Tillema.

Binnen het eerste kwartier kreeg AFC drie kansen. Eerst was het Raily Ignacio, die uit een voorzet over schoot. Vervolgens zorgde Björn Mussche bijna voor eigen goal, maar die werd verwerkt door Erik Cummins. Uiteindelijk ging een kopbal een halve meter over. Cummins moest nog een keer ingrijpen na een goede kans voor Ignacio. Voor de rust kreeg FC Lisse geen grote kans. Direct in de tweede helft scoorde de ploeg uit de Bollenstreek uit het niets.

OFC – Spakenburg 0-2

73' Luuk Admiraal 0-1

89' Luuk Admiraal 0-2



Bij OFC tegen Spakenburg duurde het even voor de wedstrijd op gang kwam. Na een halfuur kreeg Masies Artien een grote kans, maar zijn schot werd gekeerd door Daniel Agyei. Het was Floris van der Linden, die enkele minuten later gevaarlijk werd. Ditmaal ging de inzet via een OFC’er over het doel. Pal voor rust kreeg Spakenburg nog drie grote kansen. Eerst werd een inzet van Vince Dekker gekeerd, waarna Robin Eindhoven Agyei omspeelde, maar naast schoot. Uiteindelijk was het Van der Linden die nog over kopte.

In de tweede helft kreeg OFC’er Eric Veerman een mogelijkheid. Zijn inzet werd net aan gekeerd door Alessandro Damen. Nadat Luuk Admiraal in het veld kwam, was het Spakenburg dat de klok sloeg. Dat leidde in de 73e minuut tot de openingstreffer van Admiraal. Hij maakte een voorzet van Dekker af: 0-1. Admiraal dwong Agyei tot een knappe redding. Vlak voor tijd beloonde hij zijn goede invalbeurt met zijn tweede.

OFC blijft door de nederlaag de rodelantaarndrager in de tweede divisie.