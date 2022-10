Dreun voor OFC tegen kampioen Katwijk, AFC blijft steken op gelijkspel

Katwijk - OFC

In Katwijk nam de ploeg van trainer Antony Correia voor rust al afstand van OFC. Robbert Susan en Ahmed El Azzouti waren trefzeker voor de kampioen van afgelopen jaar. Daardoor keek OFC bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Na rust denderde Katwijk vrolijk verder en liep het via El Azzouti en twee treffers van Kilian van Mil uit naar en 5-0 overwinning. De ploeh van trainer Pieter Mulders staat na de nederlaag onderaan met vier punten uit negen wedstrijden.

HHC Hardenberg - AFC

In Hardenberg was het een wonder dat treffers uitbleven. Met name de thuisploeg kreeg een legio aan kansen, maar was in de afronden niet zorgvuldig genoeg. De grootste kans van de Amsterdammers was vlak na rust toen Splinter de Mooij de bal net naast het doel schoot. HHC Hardenberg had de overhand en had het meeste recht op de overwinning van de twee. Door het gelijkspel blijft AFC steken op de vijfde plaats met vijftien punten uit negen wedstrijden.