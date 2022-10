Zin in een feestje? Kom naar Alkmaar Ontzet dit weekend

Alkmaar staat dit weekend in de 'feeststand'. De Alkmaarders vieren traditiegetrouw op 8 oktober Alkmaar Ontzet en dat feest begint al vandaag met onder meer de lampionoptocht en straatfeesten in de binnenstad. Lees hieronder wat je allemaal kan verwachten.

De horeca pakt ook flink uit. Vandaag, maar ook morgen en zondag, zijn er Ontzetfeesten op en rond het Waagplein, de Platte Stenenbrug, Paardenmarkt en op het Ritsevoort. En wil je in stilte dansen? Dat kan vanmiddag (gratis) tijdens de Silent Disco in de bieb aan het Canadaplein.

Voor de lampionoptocht door de stad begint, wordt er vanavond traditiegetrouw een krans gelegd bij het beeld van Victorien in het Victoriepark. De gemeente organiseert daarna in de Grote Kerk de 8 October-receptie.

Grote Middagoptocht

Morgen staat de hele stad bol van Ontzet. In de ochtend is er voor kinderen veel te beleven: onder meer kaasdraagwedstrijden, brandweerdemonstraties en de kinderoptocht. In het Kennemerpark is er ringsteken en in de Grote Kerk wordt de Ontzetrede voorgedragen.

Hoogtepunten in de middag zijn de Grote Middagoptocht met praalwagens en loopgroepen door de stad en de gezamenlijke zuurkoolmaaltijd. NH Nieuws zendt zaterdag om 17.10 uur een uitgebreide compilatie uit van de optocht.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten en feesten op de website van Alkmaar Prachtstad en de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet.