Alkmaarse basisscholen vieren Ontzet in de klas: "Heel erg gezellig"

Samen in de klas ontbijten, een quiz spelen en een film kijken, op veel Alkmaarse basisscholen was het deze week feest. Op de scholen wordt alvast een voorproefje genomen op Alkmaar Ontzet dat komende zaterdag in de hele stad uitbundig gevierd wordt.

Gerben Kossen, bestuurslid van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet, is te gast bij groep 6 van de Erasmusschool. Niet geheel toevallig, want zijn vrouw Nienke is de juf. Als Kossen het een en ander verteld heeft over de geschiedenis van Alkmaar Ontzet wordt het Stedelied uit volle borst meegezongen. "Je kan wel horen dat er goed geoefend is", lacht Kossen. "Juf Nienke is goed bezig geweest."

Naast het zingen wordt er ook een quiz gespeeld waarin de vragen natuurlijk gaan over de Alkmaarse overwinning op de Spanjaarden in 1573. Daarna mogen de kinderen een film kijken over het Ontzet van Alkmaar. En het mooie is dat tijdens de film gezamenlijk een broodje gegeten wordt. "Dat is toch wel erg gezellig en knus. Veel beter dan gewoon les krijgen", vertelt een van de leerlingen.

Het kinderontbijt werd voorheen altijd op 8 oktober op het Canadaplein georganiseerd. Omdat het evenement vorig jaar vanwege de coronapandemie niet door kon gaan, werd besloten ontbijtboxen af te leveren bij de scholen. "Dat is goed bevallen", vertelt Kossen. "Op het Canadaplein bereikten we maar 500 kinderen, nu vijfduizend. We gaan het vanaf nu dus altijd zo doen."

Geen ontbijt meer dus op het Canadaplein maar in de klas! NH Nieuws was te gast bij de Erasmusschool.