Worstenmakers draaien op volle toeren voor zuurkoolmaaltijd Alkmaar Ontzet

De gezamenlijke zuurkoolmaaltijd is inmiddels niet meer weg te denken tijdens de viering van Alkmaar Ontzet. De rookworst wordt elk jaar gesponsord door slagerij Jeroen de Vries. Bij de worstenmakerij in Heerhugowaard zijn ze druk in de weer om tweeduizend worsten op tijd klaar te hebben voor het feest op 8 oktober.

In de Waardse worstenmakerij draait in een grote ketel het roze vleesdeeg. Als het vlees eenmaal in z'n velletje wordt geperst, er een metalen clipje en een mooi touwtje omheen zit, is de worst klaar om gerookt te worden. "Eerder deden we het altijd achter in de slagerij in de binnenstad van Alkmaar", vertelt eigenaar Bas Gelijk. "Toen hadden we een klein rookkastje en waren we de hele week bezig met roken. We hebben nu een heel nieuw pand waardoor het allemaal wat makkelijker gaat." Tekst gaat verder onder video.

Worstenmakers draaien op volle kracht voor zuurkoolmaaltijd Alkmaar Ontzet - NH Nieuws

Jonge traditie Tijdens Alkmaar Ontzet wordt de overwinning gevierd op de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De zuurkoolmaaltijd, voor meer dan drieduizend hongerige feestvierders, is inmiddels een traditie. Een jonge traditie nog want het idee ontstond in 2003. "We hebben het een beetje afgekeken van Leiden", vertelt ere-bestuurslid Els de Boer. De Boer stond aan de wieg van de zuurkoolmaaltijd. "Ze eten tijdens Leidsens Ontzet hutspot, haring en wittebrood en wij zochten ook naar een manier om mensen te verbinden. Aangezien in onze regio veel zuurkool wordt gemaakt was de keuze snel gemaakt", aldus De Boer. "Het is inmiddels een groot succes want mensen staan er voor in de rij." Slager Bas Gelijk vindt het een eervolle taak om al die worsten te maken voor de zuurkoolmaaltijd. "Het is voor ons ook een mooie aftrap van het rookworstseizoen en veel Alkmaarders maken kennis met je worst. We prikken tijdens Ontzet natuurlijk ook zelf een vorkje mee, heerlijk!"