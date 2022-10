Het dak ging eraf tijdens 'geschiedenisles' over Alkmaar Ontzet

Het dak ging eraf, wat niet ongewoon is voor Podium Victorie in Alkmaar. Maar dit keer ging het niet om een grote pop- of rockband, maar om het Minikoraal van Alkmaar Ontzet. Door samenzang en vaderlandse liederen maakten groepen 7 en 8 van basisscholen kennis met de beginselen van de Alkmaarse victorie uit 1573.