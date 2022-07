Alkmaar verzamelt ideeën voor 450 jaar Ontzet: "Koning is van harte welkom"

De viering van 450 jaar Alkmaar Ontzet in 2023 zal niet ongemerkt voorbij gaan. Nu al wordt er plannen gesmeed voor een groots feestjaar. "Samen met alle Alkmaarders", aldus burgemeester Anja Schouten. Voor het jubeljaar worden daarom ideeën verzameld over hoe het Ontzet het hele jaar gevierd en herdacht kan worden.

Alkmaar bood in 1573 als eerste weerstand tegen de Spaanse bezetter. 'Van Alkmaar de Victorie' is de welbekende leus van die overwinning op 8 oktober. Voor het jubileum volgend jaar zal flink worden uitgepakt. De gemeente wil daarvoor 450.000 euro reserveren.

Maar hoe het feestjaar er precies uit gaat zien weet de burgemeester nog niet. "Dat zal ook voortkomen uit dit soort brainstormavonden. Vorige week vroegen we inwoners om ideeën. Nu zitten we met negentig ondernemers, stichtingen en organisaties te sparren."

Het gaat volgens burgemeester Schouten om vieren én herdenken. "Vaak leeft er een romantisch beeld over Ontzet. We hebben natuurlijk ook gewonnen, maar eigenlijk was het een gruwelijke burgeroorlog waar voor hele belangrijke waarden gestreden werd: vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Die vier zijn vandaag de dag nog net zo waardevol."

Op zaterdag gevierd

"Het programma rondom 8 oktober zal volgend jaar grotendeels vergelijkbaar zijn met de eerdere Ontzet-vieringen, behalve dat we het vanwege de zondag op zaterdag 7 oktober houden. Maar het zal allemaal vast grootser worden door het jubileum."

"Ook wordt het Grote Raam onthuld in de Grote Kerk: een nieuw fantastisch glas in lood-raam waar we met z'n allen geld voor sparen. Er komt een museumnacht, een scheurkalender, en er wordt een nieuw muziekstuk gecomponeerd voor harmonieorkest Soli Dea Gloria dat tijdens Ontzet haar wereldpremière beleeft."

Willem-Alexander

Op de vraag of de koning Alkmaar tijdens het jubileum zal bezoeken hult de burgemeester zich nog in nevelen. Zijn voorgangers deden dat allemaal bij eerdere jubilea. Koning Willem III was er met het 300-jarig Ontzet, Wilhelmina 50 jaar later en Juliana bij het 400ste jubileum.

"We zouden zeer vereerd zijn, en hij is van harte welkom." Daar laat Anja Schouten het voor nu bij, al beaamt ze nog wel dat het de kers op de taart zou zijn. Het jubeljaar begint gelijk na de viering van Ontzet op 8 oktober dit jaar. Na de zomer zullen de eerste concrete ideeën voor de viering bekend worden gemaakt.