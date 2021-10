Strijden tegen burgemeesters en andere festiviteiten: zo vierde Alkmaar Ontzet

Traditiegetrouw zijn de bewoners van Alkmaarse verzorgingshuizen getrakteerd op een Ontzetgebakje. In De Oldeburgh werden daarnaast ook de voorbereidingen getroffen voor een zuurkoolmaaltijd, dat is te zien in onderstaande reportage:

Voorzitter Frits Westerkamp van de 8 October Vereeniging is zeer tevreden over hoe de dag (tot nog toe) verlopen is. "Ondanks dat we geen optochten hebben en een gezamenlijke zuurkoolmaaltijd, voelt het echt als Alkmaar ontzet. Het is mooi weer in de stad en mensen hebben rood-witte shawls om. Het is toch echt een feestje."