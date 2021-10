Samen zingen en eten tijdens Ontzetontbijt: "We hebben de hele week geoefend"

Het echte feest is pas morgen, maar vandaag konden leerlingen van de Alkmaarse basisscholen alvast in de stemming komen voor Alkmaar Ontzet. Vijfduizend kinderen kregen een Ontzetontbijt voorgeschoteld op school en dat viel in de smaak. "Je kunt lekker samen kletsen tijdens het eten", aldus een van de leerlingen.

Normaal gesproken zijn er tijdens Alkmaar Ontzet altijd veel kinderactiviteiten in de stad, zoals een jeugdoptocht, een voetbaltoernooi, een lampionoptocht en een ontbijt op het Canadaplein. Het coronavirus gooit alleen, net als vorig jaar, roet in het eten en daarom komt het ontbijt naar de kinderen toe.

"Voorheen hadden we zo'n zevenhonderd kinderen op het plein, maar nu bereiken we ruim vijfduizend kinderen en dat is geweldig", stelt Rob Boerlage van de 8 October Vereeniging Alkmaar Onzet. Want hoe meer kinderen kennis maken met Alkmaar Ontzet hoe beter. "We gaan het nog evalueren, maar wellicht dat we dit volgend jaar op deze manier door gaan zetten."

Stedelied

Naast het ontbijt krijgen de kinderen ook een geschiedenislesje over het Ontzet van Alkmaar. Bij basisschool De Driemaster is burgemeester Anja Schouten op bezoek. Daar wordt ze door de kinderen toegezongen met het Stedelied.

"Ik vond het echt heel bijzonder dat ze dat lied allemaal woord voor woord mee kunnen zingen", vertelt de burgemeester, een geboren Alkmaarse. "Het is de eerste keer voor mij in deze rol, maar ik werd er erg blij van. Ik heb het idee dat het bewuster gevierd wordt dan in mijn tijd."

De leerlingen hadden dan ook flink geoefend. "De hele week zijn we bezig geweest", vertelt een van hen. "Het is dan wel erg leuk om dat voor de burgemeester te zingen. De juf was af en toe best wel streng maar het moet ook wel goed gaan."