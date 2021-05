Bestuur Alkmaar Ontzet mikt op traditionele viering mét optocht en zuurkoolmaaltijd

Het bestuur van Alkmaar Ontzet mikt dit jaar weer op een traditionele viering. Die knoop werd gisteren unaniem doorgehakt tijdens de Algemene Ledenvergadering, vertelt voorzitter Frits Westerkamp. "We hebben geen garanties, we weten niet of alles straks mogelijk is. Maar we moeten nu echt gaan starten met de organisatie, anders redden we het niet op 8 oktober."

De vereniging krijgt steun van de gemeente Alkmaar om alle publiekstrekkers weer op de agenda te zetten. "We gaan dit jaar voor een ouderwetse viering met de evenementen die Alkmaarders al decennialang van ons gewend zijn: met het ontzetontbijt op scholen, een grote middagoptocht en natuurlijk de traditionele zuurkoolmaaltijd."

Het doorhakken van die knoop was best spannend, geeft Westerkamp toe aan mediapartner Alkmaar Centraal. De teleurstelling was groot toen er vorig jaar een streep door het evenement moest worden gezet. Het bestuur besloot toen te kiezen voor een 'coronaproof' alternatief, namelijk een digitale viering.

Nieuwe variant?

En dat bleek een groot succes, aldus Westerkamp, dus ook dat is een serieuze optie geweest."We hebben echt wel even gedacht: moeten we dit risico lopen? Stel dat er ineens een nieuwe variant opduikt waar niets tegen bestand is? Dan moet je alles afblazen en heb je niets."

Beluister het hele interview van mediapartner Alkmaar Centraal met Frits Westerkamp hieronder: