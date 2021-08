Weer geen optochten tijdens Alkmaar Ontzet

Onder andere de drie grote optochten, het polsstokverspringtoernooi, de muziekspektakels en de zuurkoolmaaltijd voor de leden op het Canadaplein, gaan niet door. "Wél gaan we proberen om de kranslegging en herdenking 'normaal' te laten verlopen." Vorig jaar werden die eerder opgenomen en uitgezonden via de Ontzetwebsite .

De Vereeniging heeft de afgelopen weken samen met de gemeente de programmering langs de lat van huidige én verwachte coronamaatregelen gelegd. "Met pijn in het hart is besloten een aantal evenementen niet of aangepast te laten doorgaan."

Hekken en toegangscontroles

"Tijdens de laatste persconferentie werd aangekondigd dat 20 september mogelijk de anderhalvemetermaatregel wordt losgelaten, maar het voorschrift 'toegangscontroles bij bijeenkomsten met meer dan 75 personen' blijft. Dat is voor een aantal Ontzet-activiteiten geen optie. En zou een woud aan hekken opleveren", stelt bestuurslid Gerben Kossen.

"Maar belangrijker voor ons is", zegt Frits Westerkamp, voorzitter van de Vereeniging, "dat deze maatregelen niet alleen het vrije bewegen ontmoedigen, maar ook het ontmoeten van oude en nieuwe vrienden. Dat haalt de ziel van Alkmaar Ontzet uit de viering."

In mei was Westerkamp nog optimistisch over een traditionele viering. "De coronaontwikkelingen waren daar toen ook naar. Maar nu gaan we alsnog voor een mix van traditioneel en ontzettend anders. Een groot aantal onderdelen gaan wél door."

Thuis zuurkool en quizzen

"Er komt weer een Ontzettas met daarin de zuurkoolmaaltijd om thuis te maken, het kinderontbijt zal ook dit jaar naar de scholen worden gebracht en de ouderen kunnen hun traktatie verwachten."

"Vorig jaar hebben we massaal Ontzetvlaggen uitgedeeld. Dus dit jaar hopen we Alkmaar rood-wit te laten kleuren", wenst Kossen. Westerkamp vult aan: "Ik denk dat we veel Alkmaarders in ieder geval blij maken met dat de online kennisquiz op herhaling gaat. Vorig jaar deden daar 1.500 mensen aan mee."