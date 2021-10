Ontzet herdacht met een krans voor Victorien, feest kan beginnen

De viering van Alkmaar Ontzet is een feest, maar de strijd die in en rond Alkmaar werd gestreden in 1573 wordt ook herdacht. Dat gebeurt traditioneel met een kranslegging bij het beeld van Victorien in het Victoriepark in Alkmaar, op de vooravond van 8 oktober.

Voordat de kransen worden gelegd, spelen scholieren bij het standbeeld het Beleg van Alkmaar na. Ook dit jaar was die eer aan de leerlingen van de Kardinaal De Jongschool. Het Trompetterkorps Alkmaar zorgde voor de muzikale omlijsting, zo is te zien in een reportage van mediapartner Alkmaar Centraal. Tekst gaat verder onder video.

Kranslegging Alkmaar Ontzet - Alkmaar Centraal

De kranslegging in het Victoriepark is een traditie die teruggaat tot 1876, het jaar waarin het beeld van de godin Victoria als Ontzet-monument onthuld werd. Van Alkmaar de Victorie! Ieder jaar herdenkt Alkmaar de overwinning op de Spanjaarden in 1573. Na weken van belegering droop het Spaanse leger af zonder de stad geplunderd te hebben en de bevolking uit te moorden. Dat was eerder wel op gruwelijke wijze in Naarden en Haarlem gebeurd. Alle weerbare mannen en vrouwen in Alkmaar vochten daarom voor hun leven aan de stadsmuren, waar nu het Victoriepark ligt. Het imposante leger van wereldrijk Spanje kon daar niet tegenop. 'Bij Alkmaar begint de Victorie' is sindsdien een begrip in de vaderlandse geschiedenis. Wil je meer weten over Alkmaar Ontzet? Klik dan hier voor een 'mini-lesje Ontzet'.

