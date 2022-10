Nieuw onderzoek naar mogelijke rol Marc Dutroux bij verdwijning Tanja Groen

Politie en justitie onderzoeken of de Belgische seriemoordenaar Marc Dutroux iets te maken heeft met de verdwijning van Tanja Groen. De destijds 18-jarige Schagense verdween in 1993 spoorloos , nadat ze naar een feestje van haar studentenvereniging in Maastricht was geweest.

Dat melden bronnen uit zowel België als Nederland aan De Limburger. Justitie heeft in België is een rechtshulpverzoek ingediend waarin wordt gevraagd om onbekend vrouwelijk DNA uit een bestelauto van Dutroux te vergelijken met dat van Tanja Groen. De resultaten worden 'zo snel mogelijk' verstuurd naar het Openbaar Ministerie in Limburg, laat advocaat-generaal Jean-Baptiste Andries van het OM in Luik aan de krant weten.

Het coldcaseteam van Limburgse politie heeft ondertussen met diverse getuigen gesproken. Ook wordt er gekeken de omstandigheden rond de verdwijning van Tanja met Dutroux in verband kunnen gebracht worden. Zijn werkwijze, waarbij hij meisjes met fiets en al in een bestelbusje trok, zou kunnen passen bij de verdwijning van de Schagense.

Verdwijning

Op dinsdagavond 31 augustus 1993 belde ze rond 20.00 uur nog even met haar moeder, en liet haar weten dat ze vrijdag in plaats van donderdag met de trein zou afreizen naar Schagen. Daarna ging ze naar het feestje op haar studentenvereniging. Kort na middernacht is ze voor het laatst gezien, toen ze haar fiets pakte om terug te gaan naar haar kamer. Ze kwam daar nooit aan.

Volgens De Limburger zijn er meerdere redenen om naar Dutroux te kijken in deze zaak. Hij kwam begin jaren 90 bijvoorbeeld vaak drugs kopen in Maastricht of in de omgeving. Ook zou hij een contactpersoon hebben gehad in de stad en is in een van zijn woningen een wegenkaart gevonden waarop Maastricht is omcirkeld.

Kleding

De Belgische justitie onderzocht in 1997 al of Tanja Groen een van de slachtoffers was van Marc Dutroux. Haar ouders zijn toen gaan kijken naar een grote hoeveelheid kleding die was gevonden bij Dutroux, maar dit leverde niets op. De ouders van Tanja Groen laten aan De Limburger weten dat ze nog niet op de hoogte waren van het nieuwe onderzoek in de zaak van hun dochter. "We zullen het zien", zegt vader Arie.

Marc Dutroux werd in 2004 in België veroordeeld tot levenslang voor meervoudige ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. Hij ontvoerde in de jaren 90 zes jonge meisjes en verstopte ze in een speciaal gebouwde kelder onder zijn huis. Hij verkrachtte ze en vermoordde er vier: Julie, Mélissa, An en Eefje. Sabine en Laetitia werden op tijd door de politie gevonden.